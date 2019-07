Adriana Krnáčová

Žena ovládající pět jazyků, šéfka malých i velkých týmů, podnikatelka. To je Adriana Krnáčová. Do povědomí veřejnosti se dostala, když šest let vedla českou pobočku Transparency International. V roce 2014 se stala nejdříve náměstkyní ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu a po pražských komunálních volbách se v roce 2014 stala historicky první ženou v čele hlavního města.