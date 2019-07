Novinky

Jsem bohatý a chytrý, být kontroverzní se mi vyplácí, všichni mě mají rádi, zvláště ženy, ačkoli ty často za moc nestojí. Tak by se daly shrnout základní Trumpovy postoje. Dokládají to desítky jeho emoce budících výroků.

„Kontroverze prodává,“ řekl už v 80. letech. „Je to show zvaná Trump a to představení je všude vyprodané,“ dodal na počátku let devadesátých.

Pro ostrá slova nechodí Trump nikdy daleko a za svůj život stačil pozurážet a zažalovat kdekoho. „Pokud Hillary Clintonová neuspokojí svého manžela, jak si může myslet, že může uspokojit Ameriku?“ prohlásil například o bývalé první dámě, nad kterou v prezidentských volbách nakonec zvítězil.

Donald Trump

Ženy vůbec jsou jeho častým terčem. Trump je přesvědčen, že ho všechny chtějí: „Flirtovaly se mnou všechny ženy v reality show The Apprentice – vědomě nebo podvědomě. To se očekává.“ Ženy jsou však podle něj těmi horšími: „Nic nemiluji víc než ženy. Ty jsou ale dost jiné, než jak jsou líčeny. Jsou mnohem horší než muži, daleko agresivnější.“

Trump se rád holedbá nejen svými přednostmi, ale i majetkem. Pozorovatelé poukazují na to, že přehání – například v létě 2015 prohlásil, že jeho majetek přesahuje 10 miliard dolarů, i když jen o pár měsíců dříve oficiálně deklaroval 8,7 miliardy. Podle časopisu Forbes ve skutečnosti jeho majetek nepřesahuje čtyři miliardy.

Trump se chlubí tím, jak k bohatství přišel vlastní pílí a důvtipem. To je sice pravda, ale to, co už nepřipomíná, je skutečnost, že se už do rodiny zámožného newyorského stavitele narodil.

Syn úspěšného stavitele

Donald Trump se narodil 14. června 1946 v newyorském Queensu jako čtvrté z pěti dětí Mary MacLeodové Trumpové a Fredericka Trumpa, který se specializoval na výstavbu domů pro střední třídu nejen v Queensu, ale i v Brooklynu a na Staten Islandu. Podle serveru Wikipedie překypoval Donald energií od malička, a tak ho rodiče jako třináctiletého poslali na vojenskou akademii.

Pro rodinnou firmu začal pracovat už během studií ekonomie na Pensylvánské univerzitě a hned začal otce přesvědčovat, aby se nebál větších podniků. Rozhodný Donald proto už v roce 1971 firmu převzal a v témže roce ji nejen přejmenoval na The Trump Organization, ale také se s ní podílel na rozsáhlé a výdělečné výstavbě na Manhattanu.

Ještě významnější úspěch zaznamenal o devět let později, když otevřel zrenovovaný hotel v blízkosti hlavního nádraží, který výhodně koupil jako prodělečný. Hotel Grand Hyatt s revolučním, proskleným průčelím se stal novou dominantou Manhattanu a z Trumpa byl rázem nejznámější a nejkontroverznější stavitel v New Yorku.

Ze Zelníčkové paní Trumpová

To už byl Trump tři roky ženatý s Ivanou Zelníčkovou, bývalou československou lyžařkou a pozdější modelkou v New Yorku. Kromě toho, že mu porodila tři děti, stala se Trumpová viceprezidentkou firmy, která expandovala i mimo New York. Poté, co ve městě otevřel 58patrový mrakodrap Trump Tower, dal se Trump do výstavby kasina v Atlantic City a později třeba výstavby domů v Palm Beach na Floridě. Koupil také newyorský hotel Plaza. Na renovaci jeho interiéru dohlížela Ivana Trumpová.

Ivana Trumpová

Na počátku 90. let však přišla série neúspěchů a ztráta odhadem miliardy dolarů. Trumpovi se však s pomocí půjček podařilo udržet a postupně zase profitovat. Trumpova firma vlastnila soutěže Miss USA i Miss Universe, množství zábavních resortů a golfových hřišť nejen v USA a kromě hoteliérství podnikala například i v módním průmyslu.

Tehdy už měl Trump za sebou médii hojně propíraný rozvod s Ivanou a další svatbu s herečkou Marlou Maplesovou, s níž už měl dítě. I s ní se ale později rozvedl a vzal si modelku Melanii Knaussovou, s níž má pátého potomka.

Trump for president

O kandidatuře na prezidenta přemýšlel Trump poprvé, už když se rozváděl s Maplesovou, ale do boje o nejvyšší úřad nevstoupil. Mezitím se ale stal celebritou, když se v roce 2004 zúčastnil reality show The Apprentice a zorganizoval také množství navazujících projektů.

Donald Trump po tiskové konferenci

Kandidovat se rozhodl teprve v roce 2015. Komentátoři mu zprvu nedávali valné šance, ale to jej podcenili. Jeho nekonvenční, přímočaré vystupování s jednoduchými hesly mu totiž postupně vynášelo body, takže se brzy ocitl v čele průzkumů.

Dcera Ivanka Trumpová

Trump se na veřejnosti choval jako neřízená střela, ale už skutečnost, že si kandidaturu rozmýšlel bezmála dvě desítky let, svědčila o tom, že má kroky promyšlené. Navíc mu nechybělo finanční krytí. I proto si dovolil republikánům vyhrožovat tím, že by nakonec mohl kandidovat jako nezávislý. Tak by na sebe bez pochyb navázal dostatečné množství voličských hlasů k tomu, aby pohřbil veškeré naděje republikánského kandidáta v celonárodních volbách. Nakonec republikánům slíbil, že bude loajální. Svůj styl však samozřejmě nezměnil, i když s blížícími se primárkami opatrně obrušoval hrany, například nasazením do kampaně své dcery Ivanky.

Již během primárek se ukázalo, že má z republikánů největší šanci na úspěch. Trump mluvil prostě a neurvale, nebral si servítky, bořil konvence. A sbíral body. Republikáni ho nakonec nominovali na prezidentského kandidáta, jeho konkurentkou se stala demokratka a bývalá první dáma Hillary Clintonová. Trump rozjel drsnou a kontroverzní volební kampaň, během které nebyla nouze o nařčení ohledně minulosti kandidátů, vulgarity či hrozby soudem.

Budu prezidentem všech Američanů, slíbil v prvním projevu Trump

FOTO: Novinky/Reuters

Ukázalo se, že pro většinu Američanů je volba Trumpa menší zlo, prošlo mu tak veškeré nevhodné chování včetně sprostot vůči televizní moderátorce nebo dlouholeté neplacení daní.

Trump nakonec prorazil se svým heslem „Make America great again” (Učiňme Ameriku znovu skvělou), neustále opakoval, že systém je zkorumpovaný, Američané se mají hůř a hůř, protože se elity starají o sebe a mrhají penězi, kde by neměly, volby budou zfalšované a pokřivená Hillary by měla sedět ve vězení, protože jako ministryně používala k e-mailové korespondenci soukromý server a účet. Vyšetřovatelé ale dosud nenašli jediný e-mail, který by ukázal, že Clintonová porušila státní tajemství.

Trump těsně zvítězil nad Clintonovou, získal téměř 48 procent, zatímco Clintonová 47,3 procenta. Stal se tak 45. prezidentem USA. Do úřadu nastoupí 20. ledna 2017.

Prezidentem

Již před volbami se Trump striktně vyjadřoval k tématu migrace. Jedním z jeho největších a nejhlasitějších plánů, které chtěl během svého úřadování prosadit, bylo vystavění zdi na americko-mexické hranici.

Dalším z jeho hlavních cílů bylo zrušení Obamovy reformy zdravotnictví známé jako „Obamacare”. Podepsal také zákon o rozsáhlé daňové reformě, která snížila daně z příjmu právnickým osobám i rodinám s dětmi, a měla zlepšit podmínky pro odpisy investičních nákladů, kdy cílem bylo oživení investic domácích společností, návrat amerických firem ze zahraničí a přilákání nových investic z celého světa do USA.

Trump také proslul svou ekonomickou politikou v oblasti cel, která však snížení deficitu zahraničního obchodu USA nepřinesla. Vláda uvalila 30-50procentní cla na solární panely a automatické pračky, na dovoz oceli (25 procent) a hliníku (10 procent) z většiny zemí světa. Tato cla byla později rozšířena na Kanadu, Mexiko a Evropskou unii. Kritiku pak získal za 25procentní cla na 818 druhů zboží dováženého z Číny a sérii odvetných cel. Čína obvinila USA z rozdmýchávání obchodní války.

Kromě nařčení z vyvolávání obchodních válek napříč zeměmi také bývá kritizován za postup americké armády vůči Íránu. Poté, co červnu 2019 Írán sestřelil dron Spojených států, Trump na poslední chvíli zastavil odvetné údery.

Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodu mrazu od roku 2018, kdy Trump oznámil odstoupení Spojených států od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015, kterou označil za katastrofální. Uvalil zároveň na islámskou republiku nové sankce.