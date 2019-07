Novinky

Horst Seehofer se narodil se 4. července 1949 v bavorském Ingolstadtu do rodiny řidiče kamiónu, má ještě tři sourozence. Je dvakrát ženatý, s manželkou Karin je od roku 1985 a mají spolu tři dospělé děti (Ulrike, Andreas, Susanne). Z nemanželského vztahu má dcerku, která se narodila v roce 2007.

Politickou kariéru odstartoval ve svých dvaceti letech, kdy vstoupil do mládežnické odnože Křesťanskosociální unie (CSU) a od roku 1971 rychle stoupal po příčkách CSU. V roce 1980 se stal poslancem, později ministrem. V Kohlově kabinetu byl v letech 1992 až 1998 spolkovým ministrem zdravotnictví, ve vládě Angely Merkelové (2005 až 2008) vedl resort zemědělství.

Poté, co dlouholetý předseda CSU Edmund Stoiber ohlásil odchod z čela strany, Seehofer usiloval o funkci předsedy CSU. Byl favoritem do chvíle, než se provalilo, že „vzorný“ katolický otec tří dětí má v Berlíně milenku, se kterou bude mít další dítě. Skandál tehdy řešily nejvyšší stranické špičky včetně kancléřky Angely Merkelové. Seehoferovi uteklo předsednictví v CSU a nakonec se vrátil k rodině.

Na další šanci ale nečekal tak dlouho. Pro CSU dopadly v roce 2008 volby katastrofálně a vedení strany kompletně rezignovalo. Seehofer se tak chopil příležitosti a dostal se do čela CSU. Od 27. října po deset let - až do března 2018 - zastával také post bavorského premiéra.

Vyčítá se mu, že se příliš neorientuje v zahraničních otázkách. V tajných dokumentech ministerstva zahraničí USA, které publikoval server WikiLeaks, se o Seehoferovi píše jako o nevypočitatelném politikovi a populistovi, který má jen slabé znalosti o mezinárodní politice. Pikantní na tom je, že je to právě Seehofer, který po roce 1989 jako první bavorský premiér oficiálně navštívil Českou republiku. Návštěva se uskutečnila v prosinci roku 2010, později se ještě vracel.

Poté, co Evropu zasáhla migrační vlna a kancléřka Angela Merkelová otevřela brány Německa migrantům ze Sýrie, což vedlo k masové migraci do Spolkové republiky, se Seehofer začal proti Merkelové vymezovat, protože vlnou migrantů bylo nejvíce postiženo právě Bavorsko.

Kvůli rozdílným názorům v otázce migrace nebyla Merkelová v listopadu 2016 poprvé po 11 letech, kdy stojí v čele německé vlády, pozvána na sjezd CSU. Seehofer se snažil opakovaně zavést strop na počet přijímaných migrantů. Po útocích migrantů v létě 2016 nechal vypracovat nový bezpečnostní koncept Bavorska.

V říjnu 2017 dosáhly obě strany kompromisu, který počítá v zásadě se stanovením horní hranice pro přijímání uprchlíků na 200 tisíc ročně, i když pojem "horní hranice" přímo nepoužívá.

V roce 2018 přijal post ministra vnitra ve vládě velké koalice CDU/CSU a SPD.