Lucie Plesníková, Novinky

Guzmán je člověk zahalený tajemstvím, o čemž svědčí i to, že není přesně známo datum jeho narození. Zdroje uvádějí buď 25. prosinec 1954, nebo až 4. dubna 1957. Guzmán pochází z chudé mexické rodiny, ve které zažíval krušné chvíle spojené s násilím ze strany otce.

Přes prodej pomerančů a máku se dostal už v mladém věku k distribuci marihuany a později k pašování tvrdých drog a organizovanému zločinu, když začal pracovat pro tehdejšího drogového bosse Héctora Palmu, zvaného blonďák, kterému převážel drogy k hranicím s USA.

Později si ho vyhlédl drogový car Mexika Miguel Gallardo zvaný „El Padrino“ (Kmotr), jehož kartel pašoval kokain z Kolumbie. Guzmán mu v počátcích sloužil jako řidič, později se však pod Padrinovým vedením vypracoval. Když byl jeho mentor zatčen, převzal po něm vedení operací ve státě Sinaloa, po kterém svůj kartel pojmenoval, a započal svou cestu na špici drogové mafie.

Uplácel místní politiky, nechával vraždit lidi, budoval tunely pod hranicí Mexika a Arizony.

V roce 1993 se ho jiný kartel pokusil zabít, místo toho však zastřelili katolického kardinála Ocampa. O pár dní později se policii poprvé podařilo Prcka zadržet. Byl odsouzen k 20 letům vězení. K obvinění se připojila i americká vláda, když vyšlo najevo, že přímo v USA vedl stovky lidí, vlastnil obrovské sklady drog a k přepravě narkotik používal i soukromé tryskáče a železniční vagony.

Pobytem ve vazbě si však Guzmán nenechal narušit „pracovní režim“ - dál řídil svůj kartel a podplácel dozorčí i ostatní vězně. Údajně dokonce ve vězení pořádal „porady“ o plánech pašování drog a kokainové večírky s prostitutkami.

Třináct let na útěku

V roce 2001 utekl Guzmán z vězení v koši na prádlo, k čemuž mu dopomohly dvě desítky podplacených dozorců. Část Mexičanů na něj začala pohlížet s obdivem, označovali ho termínem „kliente“ (statečný jedinec).

Drogový boss Joaquín Guzmán (uprostřed) při zatčení na snímku z roku 2014

FOTO: Edgard Garrido, Reuters

Na jeho počest bylo dokonce složeno několik písní. Americký rapper a dealer kokainu Gucci Mane rapuje o Guzmánovi: „Všechno, co chci, je být El Chapo, rozsekat tvoje auto kulometem. Všechno, co chci, je být El Chapo, mít tři miliardy dolarů v pesech. Všechno, co chci, je být El Chapo, a až ho potkám, tak mu řeknu bravo.”

O jeho životě na svobodě koluje nejen mezi mexickými obyvateli mnoho historek. Guzmán měl například při večeři v restauraci zabavit všem hostům mobilní telefony, aby na něj nemohli přivolat policii, a následně za ně jako „odškodné” zaplatil útratu. Další se vztahuje k jeho úniku policistům přímo před nosem z luxusní vily Los Cabos, oblíbené především mezi hollywoodskými hvězdami, kde si užíval volnosti.

Neuvěřitelných třináct let trval hon na jednoho z nejbohatších mužů planety, v němž byla zapojena i armáda a stovky amerických protidrogových agentů, než byl „mexický Usáma bin Ladin” dopaden. Za informace vedoucí k jeho dopadení byla vypsána horentní odměna sedm miliónů dolarů.

Pozoruhodné je, že Guzmán podle všeho žil celou dobu v Mexiku. Zatkli ho, když právě připravoval snídani své přítelkyni - bývalé Miss Sinaloa Emmě Aispurové, s níž má dvojčata. Pokusil se na poslední chvíli uniknout tajným vchodem, který nechal vybudovat pod vanou, ale to se mu nepodařilo.

Řetězec útěků pokračuje

Od jeho dopadení v únoru 2014 neuplynuly ani dva roky, když se v červenci 2015 Guzmánovi znovu podařilo uprchnout. Neponechal nic náhodě a uložil svým kumpánům úkol vykopat 1,6 kilometru dlouhý tunel ústící až do sprchového koutu. Bezpečně tudy zase odešel na svobodu.

Drogový boss Guzmán utekl z vězení tunelem, který končil v jednom rozestavěném domě.

FOTO: Reuters

Spravedlnosti unikal až do začátku ledna 2016, kdy do domu ve městě Los Mochis naběhlo po zuby ozbrojené mexické námořní komando. Dovnitř se museli prostřílet, přičemž usmrtili pět členů Prckova gangu. Ačkoliv měl Guzmán již připraven další ze svých tunelů, kterým asi hodinu unikal, policii se ho nakonec podařilo dopadnout.

Mexiko hned začalo připravovat jeho vydání do Spojených států amerických. Podle amerického hlavního návladního dodal kartel Sinaloa mezi lety 1990 až 2008 na trh v USA téměř 200 tun kokainu a velké množství heroinu.

V roce 2017 jej Mexiko vydalo Spojeným státům, kde si o dva roky později, v červenci 2019, vyslechl doživotní trest „plus dalších 30 let”. Odpykává si jej na samotce v přísně střežené federální věznici ve státě Colorado, která se chlubí tím, že od jejího zprovoznění v roce 1994 z ní neunikl žádný vězeň.

Příslušníci mexické námořní pěchoty vedou zadrženého Joaquína Guzmána.

FOTO: ČTK/AP