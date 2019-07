hop, lpl, Novinky

Narodil se 15. února 1953 v Rakovníku. Studium absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor historie a filosofie.

Napsal kolem 25 knih z oborů filozofie, historie a sociologie, další publikace prý připravoval. Ovládal kolem dvaceti jazyků.

Ve volbách roku 1996 do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl zvolen poslancem a setrval v něm až do roku 2004. Od tohoto roku začal působit v Evropském parlamentu (EP).

V něm zastával řadu funkcí, působil například jako místopředseda Výboru pro průmysl nebo výzkum a energetiku. Při prvních volbách do EP, kterých se zúčastnil, získal největší počet preferenčních hlasů - 142 444, při volbách v roce 2014 získal 14 384 hlasů.

Ransdorfovy kauzy



Ransdorf měl v minulosti několik dopravních nehod. Při dvou nejzávažnějších srazil chodkyně. S jednou z nich se dohodl na mimosoudním vyrovnání, druhý případ policie vyhodnotila jako přestupek.

V roce 2006 se zapletl do obřího obchodu s obrazy světoznámých malířů. Podle policistů se stal obětí podvodníků, proti kterým v roce 2015 svědčil u soudu.

Mediální zájem vzbudil rovněž údajným zneužíváním poslaneckých náhrad. Nizozemský reportér jej v roce 2013 zachytil, jak přišel do europarlamentu podepsat prezenční listinu zajišťující nárok na 300 eur, aby vzápětí odešel. Hájil se, že poslanecké diety nezneužil.

Téhož roku na něj ředitelka Muzea dělnického hnutí (MDH) podala trestní oznámení pro podezření z trestných činů poškozování cizích práv, porušení tajemství dopravovaných zpráv a z trestného činu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. „Pan Ransdorf jako zakladatel o. p. s. umožnil vstup do této společnosti jiným lidem, následně by pak mohlo dojít ke změně vedení a poté by jednoduše muzeum vykradli,“ vysvětlil Josef Kolínský, právník a člen správní rady MDH. Podle Ransdorfova vyjádření bylo vyšetřování odloženo jako nedůvodné.

V úvodu prosince 2015 ho společně se třemi Slováky zadržela švýcarská policie v curyšské bance Zürcher Kantonalbank, kde se údajně měli na falešné doklady snažit vybrat 350 miliónů eur (9,45 mld. korun).

Po návratu do ČR vydal Ransdorf tiskové prohlášení, v němž sdělil, že šlo o účet, jehož majitelem měl být pan „V. H.“ - několikrát usvědčený podvodník Vladimír Huněk. A protože banka s ním prý už řadu let nekomunikovala, jeho manažer vybavil Ransdorfa plnou mocí, aby se „pokusil otevřít komunikaci“. Proti všem čtyřem bylo dle švýcarského práva vedeno trestní řízení kvůli majetkovému deliktu. V roce 2016 Švýcaři všechna stíhání zrušili a obviněným přiznali odškodné. Výsledku řízení se však Ransdorf nedožil.

Miloslav Ransdorf zemřel 22. ledna 2016 ve věku 62 let.