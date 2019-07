Novinky

Už když byl Kurz v prosinci 2013 jmenován ministrem zahraničí, tehdy jako 27letý, vyvolalo to ve Vídni pořádný rozruch. „To si snad děláte srandu! Vždyť nemá s diplomacií žádné zkušenosti,“ hřímal v parlamentu šéf FPÖ Heinz-Christian Strache. Ukázalo se však, že se mýlil. Sebastian Kurz nejenže svou funkci zvládl, ale také o čtyři roky později vyhrál volby a stal se předsedou nejsilnější politické moci v zemi.

Rodilý Vídeňák

Kurz pochází z Vídně, vyrůstal ve čtvrti Meidling. Absolvoval gymnázium a poté vojenskou službu. Při zaměstnání začal studovat Právnickou fakultu Vídeňské univerzity, kterou však nedokončil.

Je členem Rakouské lidové strany (ÖVP). V roce 2009 byl zvolen předsedou její mládežnické organizace. V letech 2010 až 2011 zasedal ve vídeňské městské radě. V dubnu 2011 byl jmenován do nově zřízeného úřadu státního tajemníka pro integraci v rámci ministerstva vnitra.

Ve volbách v roce 2013 byl za lidovce zvolen do Národní rady a v prosinci téhož roku se stal ministrem zahraničí. Post zastával do roku 2017. Poté, co Kurzova strana zvítězila ve volbách, se stal mladý politik spolkovým kancléřem. Tím byl do května 2019, kdy po rozpadu koalice ÖVP a FPÖ a vyslovení nedůvěry vláda skončila. Ve funkci ho nahradila Brigitte Bierleinová s cílem dovést zemi k předčasným parlamentním volbám v září 2019.

Lidovci, kteří mladíka katapultovali do nejvyšších pater rakouské politiky, sází na to, že k nim Kurz bude přitahovat mladé voliče.