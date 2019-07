Alex Švamberk, Novinky

Stroj má i na dnešní dobu vysoké výkony, dosahuje maximální rychlosti 2300 km/h a je schopen nést až osm tun výzbroje včetně taktických jaderných bomb. Operační rádius se pohybuje podle zatížení a rychlosti letu mezi 600 a 1200 km.

Vyzbrojen je palubním kanónem Gš -6-23 ráže 23 mm. Nosit může klasické bomby, řízené střely naváděné laserem nebo radiově, stejně jako přesné bomby nebo neřízené rakety.

Vývoj

Stroj byl vyvíjen od počátku 60. let jako náhrada Suchoje Su-7B a jako útočný bombardér pro každé počasí. Když se ukázalo, že drak Su-7B je pro tento úkol příliš malý, vyvinul se nový stroj. Rozhodlo se, že bude využívat měnitelnou šípovitost křídel - 16° pro start a přistání, 35°a 45° pro přelety a 69° pro let maximální rychlostí.

Ruský Suchoj su-24 vystřeluje fléry.

FOTO: Shamil Zhumatov, Reuters

První prototyp vzlétl v roce 1967 a do výzbroje byly letouny zařazovány od půlky 70. let. Poháněly je dva motory Ljulka Al-21F o tahu 75kN. Jako první ruský taktický letoun mohl Suchoj Su-24 působit za každého počasí ve dne i v noci, což mu umožňoval systém navádění Puma s několika radary. Letounu umožňoval i let nadzvukovou rychlostí při zemi.

Během let byly Suchoje Su-24 postupně modernizovány, verze Su-24M jako první umožňovala doplňovat palivo za letu a měla modernější zbraňový systém Kaira-24 umožňující využívat laserem naváděné bomby a rakety Ch-25 a Ch-29 i protiradarové rakety Ch-58.

Ruský bojový letoun Suchoj Su-24 v Sýrii

FOTO: Ministry of Defence of the Russian Federation/Handout, Reuters

Verze Su-24M2 z roku 2000 mají dále modernizovanou elektroniku, průhledové HUD displeje, přilbové zaměřovače a umožňují využívat systém GPS navigace Glonass.

Nasazení

Rusko má ve výzbroji asi 300 Suchojů Su-24 různých verzí, přes 100 jich má Ukrajina, ale jen 25 ve službě. Stroje dále využívají Sýrie, Írán a Alžírsko. Kromě Ruska ho mají ve výzbroji další postsovětské republiky – Bělorusko, Kazachstán, Ázerbájdžán a Uzbekistán. Využívaly je také Irák a Libye.

Ruské Suchoje Su-24 v Sýrii

FOTO: Handout, Reuters

Bojově byly Suchoje Su-24 nasazeny v celé řadě konfliktů. Křest ohněm zažily v Afghánistánu, kde je Sověti nasazovali od roku 1984 při útocích na pozice mudžaheddínů. V zemi byly nasazovány i po stažení Sovětů v roce 1990. Používal je Uzbekistán, který byl zapojen v letech 1992 až 1997 do tádžické občanské války, ve které se angažoval afghánský Tálibán.

Rusko Suchoje Su-24 používalo i ve druhé čečenské válce v letech 1999 až 2007. Nasadilo je i ve válce s Gruzií o Jižní Osetii v roce 2008.

Ruský Suchoj Su-24 s podvěšenými bombami vzlétá do akce nad Sýrií

FOTO: Vladimir Isachenkov, ČTK/AP

V roce 2011 je použila Kaddáfího Libye proti vzbouřencům. Od konce roku 2012 je při útocích na pozice rebelů také používala syrská armáda v syrské občanské válce.

Na Donbasu je v roce 2014 použila i Ukrajina. V září a říjnu 2015 na oficiální žádost syrské vlády podnikly ruské letouny první nálety v provincii Hamá. V listopadu téhož roku se poblíž vesnice Bayir Bucak v syrské provincii Latákíja zřítil jeden stroj ruských vzdušných sil poté, co byl sestřelen tureckým letectvem.

V únoru 2015 se poblíž Volgogradu jeden stroj při přistání zřítil, při havárii dalšího stroje v červenci 2015 v Chabarovském kraji zahynuli oba piloti.