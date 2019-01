kk, Novinky

Narodil se 2. listopadu 1979 v Havlíčkově Brodě. Vystudoval gymnázium v Ledči nad Sázavou, poté navazoval studiem na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nebo Papežské salesiánské univerzitě v Římě. Vedle toho vystudoval také magisterský obor mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně. Od roku 2006 také pravidelně přednáší na univerzitách.

Pracoval jako mediální poradce ministerstev pro místní rozvoj, vnitra, spravedlnosti a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhoval několik volebních kampaní a je autorem grafického manuálu KDU-ČSL, který po prohraných volbách v roce 2010 převlékl do žluté barvy.

Na cestě do Bruselu



V roce 2009 neúspěšně kandidoval ze 14. místa kandidátky lidovců do Evropského parlamentu.

Do voleb 2014 vyrukoval s kampaní za zlepšení potravin v České republice. Upozorňoval zejména na to, že jejich kvalita není srovnatelná se státy západní Evropy. Na kandidátce KDU-ČSL nakonec obsadil třetí místo a s počtem 5 063 hlasů se nakonec do Bruselu probojoval.

Jako člen kontrolního výboru EP je dlouhodobým kritikem zneužívání evropských dotací v ČR. V této oblasti se mimo jiné zaměřil na pochybnosti kolem střetu zájmů Andreje Babiše a čerpání dotací pro Čapí hnízdo a holding Agrofert. Vedle toho se v potírání podvodů zaměřuje i na boj se stáčením tachometrů, kde by jako řešení navrhoval zavedení tzv. car-passů inspirovaného Belgií.

Dále se zaměřuje i na uprchlickou krizi. V červenci roku 2015 navštívil několik táborů na Sicílii a uvedl, že většina obyvatel tábora jsou ekonomičtí migranti. Jako člen kontrolního výboru se také účastnil inspekce v Řecku, které podle něj zanedbalo registraci a kontrolu běženců. Vedle toho kritizoval také Itálii za záměrné uvádění nepravdivého počtu migrantů a s tím spojené údajné zneužívaní evropských peněz.

Kauza Jašek



Na přelomu let 2016 a 2017 se se svými kolegy Pavlem Svobodou a Michaelou Šojdrovou angažoval ve snaze o propuštění českého humanitárního pracovníka Petra Jaška, vězněného v Súdánu. Proto na konci roku 2016 poslal s dalšími europoslanci otevřený dopis Frederice Mogherini, vysoké představitelce EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku, s žádostí o pomoc v kauze.

Jak Zdechovský informoval, byl na konci ledna 2017 Jašek odsouzen na 23,5 let a dostal pokutu ve výši 100 000 súdánských liber za údajnou protistátní činnost a šíření pomluv o Súdánu. Jašek byl nakonec v únoru 2017 propuštěn po udělení prezidentské milosti súdánského prezidenta Umara al-Bašíra. Do České republiky se vrátil 26. února 2017 s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem, který v Súdánu o jeho propuštění vyjednával.

Tomáš Zdechovský se také dlouhodobě zaměřuje na případy českých řidičů kamionů v Anglii a Francii, kteří se dostali do problémů, když se při kontrolách jejich vozidel zjistilo, že se bez jejich vědomí do nákladového prostoru dostali migranti.

Od prosince 2017 je členem poradního sboru Meziparlamentní rady pro boj s terorismem (Advisory Board of the Inter-Parliamentary Council to Combat Terrorism).

Do Evropského parlamentu kandiduje i v roce 2019.

Vydal několik básnických sbírek a je autorem návrhů znaků a vlajek pro některá města a obce na území České republiky. Má čtyři děti.